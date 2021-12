대구시, 매립가스 자원화로 세외수입 127억원 확보…탄소중립 선도

탄소배출권 판매해 세외수입 확보

현재 총 280만t 탄소배출권 확보

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구시는 ‘매립가스 자원화사업’을 통해 확보한 탄소배출권 39만t을 판매해 127억원의 세외수입을 확보했다고 23일 밝혔다.

시는 2007년 매립가스 자원화 사업을 UN기후변화협약 CDM(Clean Development Mechanism)사업으로 등록, 매립가스의 메탄을 한국지역난방공사 보일러 연료로 활용한 양을 UN으로부터 온실가스 감축분으로 인증받아 현재까지 280만t의 탄소배출권을 확보했다.

이번에 대구시가 판매한 탄소배출권 39만t은 지난 2017년 8월부터 2019년 8월까지 2년간 매립가스 자원화사업으로 감축한 온실가스를 UN의 탄소배출권으로 발급받고 이를 국내 판매가 가능한 외부사업인증실적(KOC)으로 전환해 판매한 것이다.

이로써 대구시는 2007년부터 현재까지 모두 280만t의 탄소배출권을 확보, 535억 원의 세외수입을 거두게 됐다. 또 지난 2020년부터 2028년까지 140만t의 탄소배출권을 발급받아 약 430억원의 세외수입을 추가로 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

권영진 대구시장은 “친환경 첨단산업 육성을 통한 온실가스 감축 사업을 적극적으로 발굴하고 육성해 글로벌 탄소중립을 선도하고 저탄소 경제 시대에 새로운 비즈니스 모델 창출로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr