주순일 의원, 쾌적하고 안전한 환경조성 공로 감사패 받아

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 주순일 광주 북구의원은 운암2동 지역사회보장협의체 위원들과 운암동 대주아파트 입주민들로부터 감사패를 받았다고 23일 밝혔다.

주민들은 평소 투철한 사명감과 봉사 정신으로 항상 도움이 필요한 주민들을 위해 발 벗고 나선 주순일 의원에게 감사의 마음을 전했다.

운암동 대주아파트 주민들은 “평소 주민들과 활발한 소통을 통해 주민 불편 사항을 해결하는 데 노력해 주셨다”며 “특히 쾌적하고 안전한 환경조성을 위해 적극 앞장서 주신 노고에 주민들의 마음을 담아 감사패를 드린다”고 말했다.

운암2동 지역사회보장협의체 위원들은 “소외계층 발굴과 지원에 앞장서는 등 지역 복지향상에 크게 이바지하였기에 협의체 위원들의 뜻을 모아 감사를 드린다”고 밝혔다.

주순일 의원은 “지역구 의원으로 당연히 해야 할 일들을 했을 뿐인데 이렇게 값진 감사패를 받게 되어 매우 영광이다”며 “앞으로도 주민들의 목소리에 귀 기울이고, 지역발전을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr