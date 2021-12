세월호 참사 7년만에 뱃길 열렸다…인천∼제주 여객선 취항

[아시아경제 박혜숙 기자] 2014년 세월호 참사 이후 7년 넘게 끊긴 인천~제주 뱃길이 다시 열렸다.

인천해양수산청은 10일 오전 인천항 연안여객터미널 제주행(옛 국제여객터미널) 부두 야적장에서 인천∼제주 항로 여객선 취항식을 개최했다.

조택상 인천시 균형발전정무부시장, 홍인성 인천 중구청장, 홍종욱 인천해양수산청장, 신현대 현대미포조선 사장 등이 참석한 행사에서는 선박 건조 경과보고, 공로패 전달, 안전 운항 기원 퍼포먼스 등이 진행됐다.

인천~제주 항로의 첫 여객선 운항은 이날 오후 7시 시작된다. 항로엔 2만7000t급 카페리(여객·화물겸용선)인 '비욘드 트러스트호'가 투입된다.

이 여객선은 길이 170m, 너비 26m, 높이 28m 규모로 승객 850명과 승용차 487대, 컨테이너 65개 등을 싣고 최대 23.2노트(시속 43㎞ 정도)로 운항할 수 있다. 운항사는 하이덱스스토리지다.

매주 월·수·금요일 오후 7시에 인천항을 출발해 이튿날 오전 9시 30분 제주항에 도착한다. 제주항에서는 화·목·토요일 오후 8시 30분에 출항해 다음 날 오전 10시 인천항에 도착하게 된다.

한편 비욘드트러스트호는 세월호 참사 이후 강화된 안전 규제에 따라 승객 안전에 중점을 뒀다.

저중량·저중심으로 설계돼 운항시 복원성을 극대화한 것이 특징이다. 침수나 화재 같은 긴급 상황에 대비해 해상탈출설비(MES)와 위성항법장치, 화재자동경보기, 스프링클러 등도 갖췄다.

항공기에서 운영하던 실시간 운항 정보 시스템을 적용해 승객들이 현재 위치와 운항 거리, 속도, 도착 예정 시간 등을 확인할 수 있다.

인천∼제주 여객선 운항은 세월호와 오하마나호(6322t급)를 운항하던 청해진해운이 2014년 5월 면허 취소된 이후 7년 넘게 중단됐다.

