이디야커피, 제페토 제휴카페 ‘포시즌카페점’ 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 7일 메타버스 플랫폼 ‘제페토(ZEPETO)’에 ‘이디야 포시즌카페점’을 열었다고 밝혔다. 특별한 브랜드 체험 공간을 통해 미래 잠재고객인 Z세대와의 소통을 강화할 방침이다.

이디야 포시즌카페점은 제페토 인기 공식맵 포시즌카페 겨울테마에 잘 어울리는 ‘한옥 카페’ 컨셉의 고풍스러운 외관과 실제 이디야커피 매장과 흡사한 인테리어로 꾸며졌다.

방문 고객들은 가상 메이트 캐릭터 ‘토피(TOFFY)’와 매장 내 진열된 이디야커피의 다양한 인기 제품들을 만나볼 수 있다. 특히 2층 테라스에는 이디야커피의 인기 디저트이자 겨울 대표 추억의 간식인 호떡 코너가 마련돼 있어 추억과 함께 겨울 풍경을 만끽할 수 있다.

이디야커피는 제페토 매장 오픈 기념으로 방문객 대상 인증샷 이벤트를 진행하고, 7일부터 20일까지 #이디야제페토, #이디야토피 등 필수 해시태그와 함께 ‘이디야 포시즌카페점’ 방문 인증샷을 인스타그램 피드에 공유하면 추첨을 통해 애플워치7(2명)과 이디야 모바일 상품권 1만원권(100명), 5000원권(100명)을 제공한다. 이 외에도 특정 시간에 방문 시 이디야커피의 인기 제품 쿠폰을 받을 수 있는 타임어택 경품 이벤트를 매월 진행할 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr