멸종위기종 ‘큰고니’, 세종수목원서 포착

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 멸종위기종 큰고니가 국립세종수목원에서 포착됐다. 큰고니는 멸종위기 야생생물 II급 조류다.

세종수목원은 최근 큰고니 무리가 수목원 내 양서류 관찰원에 모여 있는 모습이 포착됐다고 1일 밝혔다.

흔히 ‘백조’로도 이름이 알려져 있는 이 조류는 몸 전체가 흰 대형 조류로 국내에선 11월 하순경 모습을 드러낸다.

이 시기 세종수목원에는 큰고니 외에도 흑두루미 등 각종 겨울 철새가 찾아와 먹이 활동을 하는 모습이 꾸준히 목격되고 있다.

세종수목원 고승훈 주임은 “올해 초 세종수목원에서 포착됐던 큰고니 무리가 연말이 돼서 다시 찾아온 것으로 보인다”며 “앞으로도 세종수목원이 큰고니 등 겨울철새가 모이는 명소가 될 수 있도록 각별한 관심과 주의를 기울이겠다”고 말했다.

