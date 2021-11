개인 소장 ‘유물’들이 시민 품에 몰려왔다 … 울산박물관, 유물 기증자에 감사패

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 개인이 소장했던 울산지역 유물들이 시민 품에 돌아왔다. 울산박물관은 기증자의 뜻을 헤아려 감사패를 수여했다.

울산박물관은 16일 오후 2시 울산시청 상황실에서 2021년 제2차 ‘유물 기증자 감사패 수여식’을 했다고 밝혔다.

감사패는 2021년 6월부터 9월까지 유물 총 1876점을 기증한 이창열 씨 등 13명에게 수여된다.

이창열 씨는 간우(艮宇) 이인중(1825~1896) 선생의 간우유집(艮宇遺集) 목판, 우천(于泉) 이병직(1925~2017) 선생의 조선어학회 국어 철자법 통일안 등 학성이씨 집안 고서와 고문서, 각종 자료 1305점을 기증했다.

이상도 씨는 1980년대부터 2000년대까지 울산문화예술 행사 홍보물 390여점을 기증했다.

집안에서 내려오던 유물을 기증한 이애리 씨는 할머니가 쓰던 유혜 등 12점을, 김빛나·김이현 씨는 버들고리와 고리함을 기증했다.

정상섭 씨는 국악 예능인이었던 친형 정상진 씨가 사용한 산조 아쟁, 태평소 등 22점을 기증했다.

최종민·변복희 씨는 제24회 올림픽대회 유치기념 기념주화 등 86점을, 최경석 씨는 1970년대 화폐 등 42점을 기증했다.

김실건·김미영 씨는 온산공단 조성으로 폐교가 된 춘도국민학교 풍금을 서울대학교 인류학과 명예교수 이문웅 씨는 지승(紙繩) 공예품 6점을 기증했다.

이수창 씨는 지역사 연구를 위해 ‘경상도지(慶尙道誌)’를 기증했다.

울산박물관 관계자는 “울산박물관에 기증된 유물은 기증자들의 뜻을 담아 소중히 보관해 전시·교육·연구자료로 활용할 계획이다”라고 말했다.

2006년부터 유물 기증이 이어져 현재까지 유물기증자는 518명, 기증받은 유물은 총 1만6000여점에 달한다.

유물 기증에 대한 자세한 사항은 울산박물관 유물관리팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr