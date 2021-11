[아시아경제 이민지 기자] 동진쎄미켐 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 증권정보 현재가 33,250 전일대비 700 등락률 +2.15% 거래량 569,527 전일가 32,550 2021.11.08 14:29 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'디스플레이의 날' LGD 최형석 부사장, 은탑산업훈장 받아반도체 공정 점유 속도 높이는 日… 국산화 기술 여전히 '품귀' close 은 3분기 영업이익으로 347억8700만원을 기록해 전년동기대비 0.12% 줄었다고 8일 공시했다. 매출액은 22.26% 증가한 2986억원을 기록했고 순이익은 308억5400만원으로 25.31% 성장했다.

