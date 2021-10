‘부·울·경 특별시’ 출범 준비 본격화 … 특별지방자치단체 설치 자문단 워크숍 울산서 개최

박형준 부산시장 “전문성 확보로 특별지자체 출범 순항 기대”



생활·경제·행정문화 공동체 분과별 연구과제 도출, 운영계획

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘부울경 특별시’ 출범을 향한 실무계획이 본격화되고 있다.

부산시와 울산시, 경남도는 29일 오후 2시 울산 롯데호텔에서 ‘부울경 특별지방자치단체 설치 자문단 워크숍’을 연다.

이번 워크숍은 자문단의 전문성을 높이고, 향후 자문단이 부울경 특별지자체 설치 정책과제를 연구·제안하는 역할을 하도록 지원하기 위해 마련됐다.

워크숍에선 전문분야에 따라 구성된 ▲생활공동체 ▲경제공동체 ▲행정·문화공동체 3개 분과위원회별로 연구과제를 도출하고 향후 운영계획을 토론할 예정이다.

생활공동체 분과위원회는 ▲교육 ▲주거 ▲건강 ▲먹거리 ▲일일생활권 교통망 구축 ▲신교통 수단 도입 등 실질적인 단일 생활권 기반을 주제로 토의하고 필요 과제를 발굴한다.

경제공동체 분과위원회는 ▲물류플랫폼 구축 ▲제조업 혁신 ▲수소경제·탄소중립 등 신재생에너지 확산 ▲신성장 산업 발굴 및 기존 산업 연계 과제에 대한 세부 방안을 도출한다.

행정·문화공동체 분과위원회는 ▲관광·문화·자연 자원을 함께 즐길 수 있는 기반 마련 ▲재난·안전·보건·의료 공동 대응체계 구축 ▲행정체계 선진화 방안을 다각도로 논의할 예정이다.

또 ‘메가시티 구축의 당위성과 앞으로의 방향’을 주제로 한 중앙대학교 마강래 교수의 특강에 이어 ‘메가시티 육성을 위한 정책 제언’에 대해 자문위원들과 논의하는 자리가 마련된다.

지난 10월 7일 자문단 제1차 회의를 통해 한 차례 부울경 메가시티 추진방안에 관해 자문위원들의 다양한 의견이 제안됐다.

이번 워크숍에선 부울경 특별지자체 설치 전문성 확보를 위한 심층적인 연구과제가 나올 것으로 예상된다.

자문단은 향후 분과위원회별 격주 회의를 통해 도출된 과제에 대한 연구를 진행하고, 오는 12월 분과위원회별 정책연구 결과를 발표할 예정이다.

박형준 부산시장은 “부울경 특별지방자치단체가 전국 최초로 출범하는 만큼 설치 과정에서 면밀한 검토가 필요하며 무엇보다 전문성 확보가 시급하다”고 말했다.

박 시장은 “자문단의 심도 있는 정책연구를 통해 부울경 특별지방자치단체가 순조롭게 출범하게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

자문단은 부울경 분야별 전문가 36명으로 구성돼 10월부터 본격적인 활동에 들어갔으며, 특별지자체 설치를 위한 주요 과제 자문, 시·도민 공감대 형성, 정책 제안 등 다양한 역할을 수행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr