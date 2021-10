아름다운 빛의 도시 진주시, 관문지역 야간조명 설치로 불 밝혀

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 밤 풍경이 아름다운 빛의 도시, 힐링하며 야경을 즐길 수 있는 도시환경 조성을 위해 관문지역 야간조명시설 설치와 도심 경관조명 시설 개선을 완료했다고 28일 밝혔다.

시는 5억8000만원으로 남해고속도로 진주IC 상평교 구간에 수목 조명 117개, 통영대전고속도로 서진주IC에 경관등 130개와 촉석루 이미지의 사인몰을 설치했으며 내달부터 불을 밝히기로 했다.

진주역 광장에는 열주등 16주를 설치하고 역 청사의 조명색상을 은은하고 따뜻한 주광색 계열로 바꿔 전통적인 한옥 건축물에 잘 어울리도록 했다.

오래돼 수선이 어려운 뒤벼리와 진양교의 경우 기존 설비를 철거하고 6억원을 들여 LED 투광등 228개와 라인바 485개를 교체해 남강과 잘 어울리는 야간경관조명을 구성했다.

진주교 아치 교각에 레이저 조명을 이용해 전통 문양을 투영, 교량의 품격을 한층 높이고 천수교 하부에 LED 조명을 설치해 주변과 어울리는 색상을 연출했다.

조규일 시장은 “진주의 도심이 많이 밝아지고 아름다워졌다”면서 “경관조명을 통해 도시 품격을 높이고 시민들이 안전하고 쾌적하게 생활할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 진주시는 민선 7기 출범 이후 주민편의와 직결되는 도심지 야간 조도 개선을 위해 3년간 약 50억원의 사업비를 들여 주요 도로 및 간선도로의 가로등 8,670등을 LED로 교체해 전력 요금 절감과 야간안전사고 감소에 크게 기여하고 있다.

