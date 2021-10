스타필드, 반려동물과 함께하는 '펫 할로윈 페스티벌' 개최

[아시아경제 김유리 기자] 스타필드는 핼러윈 데이를 맞아 반려동물과 함께 즐길 수 있는 '펫 할로윈 페스티벌'을 오는 31일까지 스타필드(하남, 고양, 안성) 및 스타필드 시티(위례, 부천, 명지)에서 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 '펫 할로윈 페스티벌'은 고객들이 스타필드에서 반려동물과 함께 할로윈 분위기를 만끽하고 특별한 추억을 만들 수 있도록 기획했다. 포토 이벤트, 반려 가족을 위한 특별전시, 펫 페어 등 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공할 예정이다.

지점별로 마련된 야외 공간에서는 반려동물과 핼러윈의 추억을 남길 수 있는 이벤트 '펫 할로윈 포토 콘테스트'가 진행된다. 포토존에서 반려동물과 함께 사진을 촬영 후 인증 시, 스타필드 내 식음료 이용권을 제공하며 추첨을 통해 '반려견 전문 사진 촬영권'을 추가 증정한다.

지난 22일부터는 스타필드 하남과 고양에서 반려동물 동반가족 고객을 위한 특별 전시를 시작했다. 핼러윈 콘셉트를 배경으로 강아지 인형 300마리가 함께해 특별한 광경을 연출했다.

스타필드 안성에서는 '펫 할로윈 페어'가 이날 진행된다. 팝업 스토어에서 반려동물을 위한 장난감, 사료, 디저트, 의류 등을 합리적인 가격에 구매할 수 있으며 일 30명 한정으로 핼러윈 콘셉트 펫 프로필 전문가 촬영을 제공한다.

스타필드 하남에서는 초콜릿 엠앤엠즈(M&M's) 핼러윈 팝업 스토어가 운영된다. 반려동물과 함께 센트럴 아트리움에 방문, 핼러윈 테마의 포토존과 대형 캐릭터 벌룬을 만나 볼 수 있다. 시즌 한정 M&M's 신제품도 구매할 수 있다.

이번 페스티벌 기간 동안 스타필드 몰리스 펫숍에서는 단독 프로모션을 진행한다. 이 외에도 전 점에서 위니비니, SAG 벌룬 등 다양한 핼러윈 테마의 기프트 팝업이 운영된다. 자세한 행사 내용은 스타필드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이창승 신세계프라퍼티 마케팅담당은 "스타필드는 국내 쇼핑몰 최초로 반려동물 입장을 허용한 반려동물 친화 쇼핑테마파크로 고객과 반려동물 모두가 편안하게 쇼핑하고 나들이를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력해 왔다"며 "이번 핼러윈 시즌은 코로나19로 인해 다소 침체된 일상을 보내고 있는 이들에게 특별함을 선물하는 시간이 될 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr