지코, 삼라마이다스로 최대주주 변경

[아시아경제 이민우 기자] 지코 지코 010580 | 코스피 증권정보 현재가 306 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 306 2021.10.06 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-30일[자금조달]삼라마이다스, 車부품사 ‘지코’ 인수·증자 대금 차입[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 는 고요지코코리아에서 삼라마이다스로 최대주주가 변경됐다고 6일 공시했다. 삼라마이다스는 지코의 지분 72.06%(4720만주)를 확보했다. 회사 측은 "회생계획안에 따른 제 3자 배정 유상증자로 인한 최대주주 변경"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr