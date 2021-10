[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북대학교병원 제12대 감사로 김석진 현 경북대학교 명예교수가 임명됐다.

교육부장관이 임명한 김 감사는 서울대 경영학과를 졸업한 후 미국 조지아주립대에서 경영학 박사를 취득했다. 1995년부터 2019년까지 25년간 경북대학교 경영학과 교수로 재직했다. 전 한국산업증권 부장, 미국 노스다코타주립대 조교수 등을 역임했다.

임기는 2021년 10월 1일부터 2024년 9월 30일까지 3년이다.

