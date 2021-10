커피베이, ‘카야토스트 딥핑 크림 2종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이는 시그니처 베이커리 카야토스트와 곁들여 먹을 수 있는 딥핑 크림 2종을 출시한다고 1일 밝혔다.

신메뉴는 커피베이의 인기 메뉴 카야토스트와 함께 먹을 수 있는 소스로 휘핑크림과 연유, 카라멜 소스가 더불어져 달콤한 맛을 느낄 수 있는 ‘카라멜 연유 크림’과 커피 풍미를 곁들여 달콤쌉싸름한 맛이 매력적인 ‘커피 크림’ 2종이다.

딥핑 크림에 찍어 먹으면 더욱 맛있는 카야토스트는 싱가포르에서 공수한 카야잼을 사용해 이국적인 풍미는 살리면서 한국 소비자 입맛에 맞춘 베이커리 제품이다.

‘더블 버터 카야 토스트’는 버터의 진한 고소함과 달콤함을 동시에 즐길 수 있는 메뉴다.

‘트리플 치즈 카야 토스트’는 체다, 모짜렐라에 크림치즈까지 넣어 카야잼과 환상의 단짠 하모니를 이룬다.

‘자색 고구마 카야 토스트’는 자색 고구마 소스의 부드럽고 달콤한 맛이 특징이며, ‘인절미 카야 토스트’는 인절미의 고소함과 쫀득쫀득한 식감이 매력적인 토스트이다.

한편 커피베이는 배달의민족 앱 내 ‘배민쇼핑라이브’에서 오는 9일까지 커피베이 배민 상품권 1만원권을 30% 할인된 7000원에 판매한다. 이 상품권은 배달의민족에서 배달 또는 포장 주문할 때 사용 가능한 상품권으로 커피베이 전 메뉴에 적용 가능하다.

