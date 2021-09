[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도의회와 도 교육청이 24일 소통강화 및 경남 교육 주요 핵심사업 지원에 관한 간담회를 가졌다.

이 자리에는 김하용 의장, 장규석 부의장, 윤성미 교육위원회 부위원장, 박종훈 교육감 등이 참석했다.

간담회에서는 경남 교육회복 종합방안, 경남진로교육원 설립 추진, ‘아이톡톡’과 함께하는 수업 혁신과 미래 교육 안착, 학생용 스마트 단말기 보급, 그린 스마트 미래학교 사업 추진 현황에 대해 논의하고 발전방안을 모색했다.

김 의장은 "우리 아이들이 안전하고 행복하게 교육을 받을 수 있도록 대한민국 교육을 선도하는 정책 마련을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

