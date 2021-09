이오플로우, 웨어러블 인공췌장 ‘이오패치 X’로 식약처 ‘범부처 연구개발 코디’ 사업 선정

[아시아경제 유현석 기자] 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 53,500 전일대비 600 등락률 +1.13% 거래량 10,556 전일가 52,900 2021.09.16 09:54 장중(20분지연) 관련기사 이오플로우, 인슐린 주입 조절 가능 앱 식약처 품목허가 이오플로우, 외국인 1만 2073주 순매수… 주가 4.15%전기차도 美 나스닥 상장 열풍?! 국내 관련 “급등리스트” 공개합니다! close 는 센서 분리형 웨어러블 인공췌장 ‘이오패치 X’가 식품의약품안전처의 ‘범부처 연구개발 코디’ 사업에 선정됐다고 16일 밝혔다.

‘범부처 연구개발 코디’ 프로그램은 식품의약품안전처가 의료기기를 신속하게 제품화할 수 있도록 범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업단(이하 범부처 사업단)과 함께 운영하는 프로그램이다. 범부처 사업단의 과제 중에서 조기 제품화가 가능한 과제를 평가해 우선지원 대상으로 선정한 후 제품화와 시장 출시까지 단계별로 밀착 지원한다.

이번 사업 선정으로 이오플로우는 ‘이오패치 X’에 대해 연구개발 단계부터 임상시험계획승인, 제조 및 품질관리(GMP), 안정성?성능평가, 제조허가, 해외인증?수출지원 등 전주기에 걸쳐 식약처 내 지정된 담당자로부터 행정적?기술적 사항을 지원받게 됐다.

‘이오패치 X’는 지난해 범부처 사업단의 전주기 의료기기 연구개발 사업에 선정된 바 있으며 현재 식약처 품목허가를 최종목표로 과제 진행 중이다.

서종옥 이오플로우 마케팅본부장은 “이오플로우의 센서 분리형 웨어러블 인공췌장은 아직 국내외 상용화 사례가 없는 글로벌 선도제품인 만큼, 연구개발뿐만 아니라 제품화와 시장 진출에 이르기까지 신속하게 이뤄져야 한다”며 “이를 위해 유관기관과의 협업체계가 필요한 상황에서 이번 사업을 통해 밀착 지원을 받게 돼 제품 상용화가 더욱 가까워진 듯 하다”고 말했다.

한편, 이오플로우가 개발한 센서 분리형 웨어러블 인공췌장 ‘이오패치 X’는 웨어러블 인슐린 펌프 엄다자동으로 인슐린이 주입되는 제품이다. 사용자가 혈당을 측정하고 인슐린 주입량을 스스로 계산해 주입하는 과정을 최소화해 사용자 편의성을 극대화한 것으로 평가 받는다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr