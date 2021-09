[아시아경제 지연진 기자] 에이프로젠 MED 에이프로젠 MED 007460 | 코스피 증권정보 현재가 2,110 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2,110 2021.09.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 정부 프로젝트!! 국내 ‘중화항체’ 형성! 백신 대장株 close 는 경영효율성 제고 및 기업지배구조 개선을 통한 기업가치 극대화를 위해 에이프로젠(비상장사)을 흡수합병한다고 16일 공시했다.

유가증권시장본부는 이날 오전 9시30분까지 에이프로젠 MED의 매매거래를 정지한다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr