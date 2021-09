[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 늘씬한 몸매를 자랑했다.

클라라는 13일 자신의 인스타그램 계정에 "2021 summer" 글과 함께 물속에서 찍은 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 시스루 수영복을 입은 클라라의 모습이 담겼다.

한편 클라라는 2019년 2살 연상의 재미교포 출신 사업가와 결혼했다. 최근에는 그가 출연한 영화 '대홍포'가 중국에서 화제된 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr