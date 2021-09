담양군, 군 전 지역 사회적 거리두기 3단계 연장 행정명령

사적 모임은 접종 완료자 포함 최대 8명(예방접종 미완료자 최대 4명)까지 가능



백신 접종 완료 또는 진단검사 후 소규모로 추석 명절 고향 방문 권고

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 코로나19 감염병 예방과 지역 내 확산 방지를 위해 군 전 지역에 사회적 거리두기 3단계 연장 행정명령을 내렸다고 7일 밝혔다.

주요 내용은 오는 10월 3일까지 ▲사적·직계가족 모임은 접종 완료자 포함 8명(예방접종 미완료자 최대 4명) ▲집회·행사 50명 이상 금지 ▲실내·외 공공 체육시설 이용자, 배달 형태의 다방 등 유흥시설 종사자, 외국인 고용사업장 진단검사 의무화 등이다.

사적 모임과 직계가족 모임은 접종 완료자 포함 8명까지 허용된다. 예방접종 미완료자는 최대 4명까지 집회·행사는 49명까지 가능하다.

식당과 카페, 편의점은 밤 10시부터 새벽 5시까지 포장·배달만 허용되며, 취식 가능한 야외테이블 운영·이용이 금지된다.

추석 연휴를 맞아 방역 수칙 준수 실천을 전제로 안전하고 건강한 추석 명절 나기를 위해 ‘추석 고향 방문 전·후 코로나19 진단검사! 부모님의 안전을 지켜주세요’를 핵심 메시지로 캠페인을 전개해 군민들이 자발적으로 방역에 동참할 수 있도록 적극 홍보할 계획이다.

아울러 추석 연휴 이후 9월 23일부터 24일까지 체육관과 면사무소에 이동 선별진료소를 운영해 모든 군민이 코로나19 진단검사를 받을 수 있도록 할 예정이다.

군 관계자는 “변이바이러스 확산으로 상황이 엄중한 만큼 사적 모임과 만남을 자제하고, 가족의 안전을 위해 백신 접종 완료 또는 진단검사 후 소규모로 고향 방문, 이상 증상이 있을 시 이동 금지, 실내외 마스크 착용 등 기본 방역 수칙을 철저히 지켜주길 부탁드린다”고 말했다.

