[아시아경제 이민우 기자] 베노홀딩스 베노홀딩스 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 6,010 전일대비 10 등락률 +0.17% 거래량 110,160 전일가 6,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일[CB발행 그후]이그잭스, CB로 주식 10% 풀려… 200억 CB 또 발행베노홀딩스, 170억원 규모 유상증자 결정 close 는 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 500 등락률 -0.91% 거래량 310,595 전일가 55,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 현대건설, 2400억원 규모 싱가포르 ‘쇼타워’ 재개발 수주현대건설, ‘힐스테이트 가평 더뉴클래스’ 9월 분양 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소 close 로부터 130억원 규모의 '기타/천정복사판넬설치공사'를 수주했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 138.25%에 해당하는 규모다.

