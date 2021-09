‘전자빨찌’ 차고 밤새 술마신 30대男, 단속하자 폭행 … 경찰, 구속영장 신청

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 위치추적 ‘전자빨찌’를 부착한 30대 남성이 외출 제한시간을 어기고 만취상태에서 보호관찰관을 폭행했다 경찰에 붙잡혔다.

위치추적 전자장치를 훼손하고 여성을 살해한 강윤성 사건이 국민적 공분을 사고 있는 가운데 A씨는 새벽 시간 경남 창원에서 외출 제한 단속하러 온 보호관찰관을 폭행했다.

경남 마산중부경찰서는 공무집행방해 등의 혐의로 A씨를 붙잡아 구속영장을 신청한다고 6일 밝혔다.

A씨는 심야 외출이 제한됐는데도 지난 5일 밤 11시부터 다음날 새벽 4시까지 경남 창원시 마산합포구의 한 편의점 등에서 술을 마시고 귀가하지 않았다.

창원보호관찰소 보호관찰관이 현장을 찾아 귀가를 종용하자 A씨는 주먹으로 얼굴을 두 차례 때렸다.

신고받고 출동한 경찰은 만취 상태인 A씨를 이날 새벽 4시 10분쯤 현장에서 체포해 유치장에 입감시켰다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

