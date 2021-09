이디야커피, 실속형 홈카페 추석 선물세트 인기

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 추석을 앞두고 개개인의 취향에 맞게 선택하고 즐길 수 있도록 다양한 홈카페 제품으로 구성된 선물세트를 한정 수량으로 출시했다고 6일 밝혔다.

올해 선물세트는 ▲비니스트 올인원 선물세트 ▲커피믹스 선물세트 ▲캡슐커피 선물세트 ▲캠핑 선물세트 ▲티타임 선물세트 총 5종으로 구성했다.

가격은 1만9900원에서 2만6900원까지로 전국 이디야커피 가맹점에서 구입할 수 있다. 오는 22일까지 이디야멤버스를 통해 선물세트 할인쿠폰을 발급받은 고객은 매장 구매 시 할인 혜택을 받을 수 있다. 이 외에도 배달 어플리케이션 배달의민족과 요기요, 쿠팡이츠를 통한 비대면 구매도 가능하다.

이디야커피는 함께하지 못하는 소중한 사람에게 대신 선물을 보내주는 사연접수 이벤트 ‘석프라이즈 : 커피는 사연을 싣고’도 진행한다. 오는 10일까지 이디야커피 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 추석 선물세트 5종 가운데 하나를 선택하고 선물을 전하고 싶은 사연을 작성하면 총 20명을 선정해 선택한 선물세트를 보내준다.

