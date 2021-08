김영진 경남도의원 "의회의 역할은 혼란을 틈타 권한을 뺏는 게 아닌, 흔들리지 않도록 일깨우는 것" … 김하용 의장 비판

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 최근 경상남도의회 김하용 의장이 추진 중인 '경상남도의회 의장단, 도정 주요현안 논의 회의'를 두고 여러 설왕설래가 오가는 가운데 김영진 기획행정위원장이 23일 이를 비판하는 성명을 발표했다.

김 위원장은 "도지사 권한대행 체제에 대한 도민의 우려를 불식시키기 위해서는 더욱 세심한 감시와 견제가 필요하다"며 "도의회의 세심한 역할이란 도지사 업무 권한을 빼앗아 오는 것이 아닌, 그 체제에서도 흔들리지 않고 도정을 추진하는지 살피는 것"이라고 말했다.

이어 "이를 위해서는 '상임위 중심주의'인 원래 도의회 역할에 맞게 각 상임위가 소관 업무를 더욱 책임감 있게 해내면 될 일"이라며 "그럼에도 지방자치법과 자치법규 어디에도 없는 임의조직 '의장단'이 경남도 업무보고를 받는 것은 명백한 월권 행위이자 '기강 잡기', '줄 세우기'로 밖에 볼 수 없다"고 비판했다.

끝으로 "상임위 위원장과 소속 의원 모두는 경남도민의 선택을 받아 선출된 도민들 대표자"라며 "도민들을 생각해서 의장이 이토록 의회를 '사유화'하는 것이 과연 옳은 일인지, 도민들께서 깊이 살펴 주시기를 간곡히 바랍니다"고 말했다.

한편 경남도의회 민주당 상임위원장과 부위원장들은 27일 회의를 보이콧할 것으로 알려졌다.

