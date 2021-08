[아시아경제 송승윤 기자] 홍원식 남양유업 회장의 부인인 이운경 고문이 5인 이상 사적모임 금지 조치를 위반한 혐의(감염병예방법 위반)로 경찰에 고발됐다.

20일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 이달 초 이 고문에 대한 고발장을 접수해 고발인 조사를 마쳤다.

이 고문은 지난 6월 19일 서울 성북구 자택에서 저녁 식사 자리를 주최하고 5명 넘는 인원을 부른 것으로 알려졌다. 홍 회장 부부 집에서 일하던 직원이 이 고문을 고발한 것으로 전해졌다.

경찰은 고발인 조사 내용 등을 토대로 이 고문을 불러 조사할지 검토할 계획이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr