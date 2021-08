"전세계 투어 우승자 영감을 받은 걸작."

타이틀리스트 스카티 카메론 한정판 퍼터 ‘챔피언스 초이스(사진)’다. 뉴포트를 비롯해 뉴포트2, 플로우백 5.5 등 3종이다. 버튼백 헤드 디자인에 부드러운 타구감을 대표하는 테릴리움 인서트부터 돋보이고, 페이스와 솔 플레이트의 레드, 화이트, 블루 컬러 스트라이프 패턴이 스포티한 감성을 더한다. 303 스테인리스 스틸 헤드는 정교하게 밀링했다.

엘라스토머 완충재가 바로 진동 흡수 소재다. 플로우백 5.5 모델은 6061 항공소재 알루미늄 솔 플레이트를 활용해 무게가 헤드 주변으로 재배치됐다. 은은한 실버 컬러로 마감해 눈부심을 방지한다. 세 개의 점, 일명 ‘쓰리 닷’은 백 캐비티에 자리한 스크루에 레드, 화이트, 블루 컬러로 적용해 한정판 희소가치를 더했다. 클럽 공식 대리점에서 살 수 있다.