[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 28일 ‘땅밀림 예방·대응 추진사항 및 향후계획’을 발표했다. 땅밀림 예방·대응은 전국단위 관리대상을 선별·확대하고 피해 우려가 높은 지역을 중심으로 선제적 피해예방에 나서는 것에 방점을 둔다. 임상섭 산림보호국장이 정부대전청사에서 관련 내용을 브리핑을 하고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr