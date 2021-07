거창군, ‘농업재해 재난지원금’ 군비로 선지급

피해 농가의 빠른 피해 복구를 위해 ‘선지급, 후 정산’ 방식

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 4월에 발생한 농작물 저온피해 농업인에게 ‘농업재해 저온피해 복구지원 재난지원금’을 군비로 선지급한다고 27일 밝혔다.

군은 지난 5월 18일~6월10일까지 정밀조사 및 NDMS(재난관리업무포털) 전산시스템 입력·확정 후에 신속하게 결과를 경남도와 농식품부에 제출했으며 자체 복구계획 수립을 마쳤다.

농업인들은 4월 저온 발생으로 생육 초기 사과꽃눈 피해 및 정상적인 수분이 이루어지지 않아 낙과 피해를 보았으며 이번 정밀조사 결과에 따른 피해 신고는 1450건, 피해액은 28억원에 달하는 것으로 집계됐다.

군은 국비 교부 전 군의 예비비로 재난지원금을 긴급 편성해 피해 농업인에게 7월 중으로 농약대 26억6000만원을 신속 지급하는 결정을 내렸다.

단 ‘농업재해 재난지원금’은 농업이 주생계 수단(해당 가구 총수입액의 50% 이상을 차지하는 생계수단)이 아닌 피해가구별 근로·사업소득이 일정 이상이면 지급 대상에서 제외될 수 있다.

구인모 거창군수는 "지난해에 이어 올해도 저온 피해로 힘들어하는 과수농가들을 위해 국비가 교부되기까지는 상당한 기일이 소요되기 때문에 빠른 피해복구를 위한 ‘선지급, 후 정산’ 방식의 지원으로 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

