글래드 호텔×현대백화점, 현대 Hmall 쇼핑라이브 선보인다

23일 오후 5시, 글래드 호텔 각 분야별 시그니처 상품 선봬

무료 배송, 특별가 혜택…추가 10% 할인 제공 등

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 글래드 꿀잠 숙박 패키지, 그리츠 시그니처 램, 글래드 베딩 풀 패키지 등 다양한 상품을 현대백화점과 함께 23일 오후 5시부터 1시간 동안 '현대 Hmall 쇼핑라이브'를 통해 선보인다고 밝혔다.

글래드의 시그니처 패키지 '글래드 꿀잠 시즌 7'과 글래드 여의도 프리미엄 뷔페 레스토랑 '그리츠'의 시그니처 메뉴인 양갈비 '그리츠 시그니처 램', 숙면을 돕는 덕다운 이불, 이불 커버, 베드 패드, 베개 2개로 구성된 '글래드 베딩 풀 패키지'를 판매한다.

그리츠 시그니처 램은 그리츠 뷔페에서 즐기던 맛 그대로 집에서도 맛볼 수 있도록 그리츠의 총주방장이 엄선한 천연 향신료 배합으로 만든 시즈닝을 양고기와 함께 제공한다. 구성은 양고기(300g)과 시즈닝(10g) 세트 2개가 제공된다. 가격은 현대 Hmall 쇼핑라이브 방송을 통해 구매 시 특별가 2만5500원(세금 포함)에서 추가 10% 할인된 2만2950원(세금 포함)에 구매할 수 있다. 무료 배송 특전도 함께 제공한다.

글래드 베딩 풀 패키지 제품은 싱글, 퀸, 킹 등 침대 사이즈에 따라 선택해 구매할 수 있다. 덕다운 듀벳 제품은 프리미엄 화이트 덕으로 일반 누비방식이 아닌 입체봉제 방식으로 우모의 쏠림과 뭉침을 방지해 사계절 내내 호텔 침대에서 느낀 포근함을 집에서도 경험할 수 있는 것이 특징이다. 현대 Hmall 쇼핑 라이브 방송을 통해 글래드 베딩 풀 패키지 구매 시 단독 특전으로 숲의 향을 느낄 수 있는 3만5000원(세금 포함) 상당 글래드 호텔의 시그니처 향을 담은 '글래드 포레스트 디퓨저' 1개를 추가 제공한다.

한편 이번 라이브 방송은 현대 Hmall 모바일 앱 쇼핑라이브 탭을 통해서만 접속할 수 있다.

글래드 호텔 마케팅 관계자는 "거리 두기가 지속되면서 집에서 편안하게 쇼핑할 수 있도록 현대 Hmall과 함께 라이브커머스 방송을 기획하게 됐다"며 "양갈비부터 객실 패키지까지 글래드 호텔의 각 분야별 시그니처 상품을 합리적인 가격에 만나보길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr