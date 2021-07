[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS가 운영하는 커피 프랜차이즈 엔제리너스가 19일 11번가와 함께 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘엔제리너스 매장에 방문하여 반미 신제품 및 인기 제품 혜택을 털어보자’ 라는 의미로 기획했다. 방송은 오후 8시부터 9시까지 1시간동안 11번가 '라이브(LIVE)11'에서 진행될 예정이며 최대 49% 할인 판매한다.

행사 제품은 반미 샌드위치와 아메리카노(S)를 함께 즐길 수 있는 세트 3종이다. ‘불닭 반미 세트’, ‘불고기 반미 세트’, ‘에그마요 반미 세트’ 등으로 구성됐다. 라이브 방송에는 개그맨 김용명과 쇼호스트 최해정이 진행한다.

또한 라이브 방송 중 구매 인증하면 추첨을 통해 엔제리너스 모바일 금액권, 그라운드 체어 등 깜짝 증정 이벤트도 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr