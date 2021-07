'동료 성추행 혐의' 양향자 의원 보좌관 구속

[아시아경제 박준이 기자] 성추행 혐의를 받는 더불어민주당 양향자 의원실 특별보좌관이 구속됐다.

광주지법 김종근 영장전담 부장판사는 13일 강제추행 혐의로 양향자 의원실 지역사무소 보좌관 A(53)씨에 대한 구속영장을 발부했다.

김 부장판사는 영장 발부 사유로 '증거 인멸 우려'를 밝혔다.

A씨는 양 의원의 당선 이후 지역사무소에서 보좌관으로 근무하며 동료 여직원을 수 개월 동안 추행한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨가 양 의원의 정치자금 일부를 부정 사용한 혐의도 있는 것으로 보고 반부패경제범죄수사대에 사건을 별도로 배당해 수사 중이다.

향후 경찰은 양 의원이 A씨의 정치자금법 위반 행위를 인지했는지 여부도 살펴볼 예정이다.

앞서 양 의원과 친척 관계인 A씨는 의혹이 제기된 후 직무에서 배제됐으며, 민주당 광주시당은 지난달 30일 윤리심판원회의를 열어 A씨를 제명했다.

이어 지난 12일 양 의원도 민주당 중앙당 윤리심판원에 의해 제명이 결정됐다.

