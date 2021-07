한국투자증권, 6억 달러 외화채권 발행 성공

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권이 6억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이번 발행된 채권은 한국투자증권이 처음으로 발행한 외화채권이다. 3년과 5년 만기 채권으로 각각 3억 달러 규모다. 미국 3년물 국채 금리에 110bp(1bp=0.01%), 미국 5년물 국채 금리에 135bp의 가산 스프레드를 더해 1.49%(3년), 2.13%(5년)로 금리가 확정됐다.

첫 외화채권 발행에 트랜치(만기와 금리를 달리해 분할 발행된 채권)를 두 개로 나눠 발행한 것은 국내 민간 금융사 가운데 처음이다. 조달한 자금은 홍콩, 미국, 베트남 등지의 한국투자증권 현지법인 증자 등에 활용한다.

이번 자금 조달에는 발행 예정 금액보다 4.8배 많은 29억 달러 이상의 자금이 들어왔고 이에 따라 금리도 최초 제시 금리 대비 30bp 이상 낮출 수 있었다.

한국투자증권 관계자는 "글로벌 시장에서 한투증권의 수익성과 안정성을 인정 받는 계기가 됐다"며 "향후 안정적으로 외화를 조달할 수 있는 기틀을 마련하고 글로벌 투자은행(IB) 사업을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

이번 채권 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, BNP파리바, CS, KIS아시아가 주관했다.

