[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 코로나19 확산으로 수도권 사회적 거리두기가 4단계로 격상됨에 따라 오는 25일까지 중구의 을왕리, 왕산, 하나개, 실미 등 4개 해수욕장을 임시 폐장한다.

이에 따라 중구 지역내 모든 해수욕장의 샤워장·음수대·파라솔·텐트·대여시설 등의 이용도 긴급 중단됐다.

인천시와 중구청은 현수막·안내판·옥외방송 등으로 임시 폐장 사실을 알리고 방문객에게는 개인 차양시설 설치 금지, 마스크 착용 등 방역지침 준수 계도 활동을 이어갈 예정이다.

단 사회적 거리두기 2단계가 유지되는 옹진군·강화군 내 해수욕장은 평소처럼 정상 운영된다

인천시 관계자는 "사회적 거리두기 최고 단계인 4단계로, 현 감염 확산 상황의 엄중함을 고려해 개인방역수칙을 준수하고 해수욕장 이용을 자재해 달라"고 당부했다.

