양영규 광주 서부소방서장, 기아車 공장 현장 점검 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 양영규 광주 서부소방서장이 기아자동차 공장 현장 소방안전관리 현황 점검을 실시했다.

12일 서부소방서에 따르면 기아자동차 공장은 소방서 인근에 위치해 긴급통행 여건은 양호하지만 종합버스터미널 인근에 위치해 교통정체 시에 접근이 어렵다.

또 차량용 도료취급 공장 내 다량의 위험물 취급으로 인해 화재 발생 시 대형화재로 확대될 수 있어 대비가 필요한 곳이다.

이날 양 서장은 ▲공장별 주요 작업공정 상 화재취약요인 개선 지도 ▲대형공장 주요 화재사례 전파 및 화재예방 철저 당부 ▲공장장 등 관계자 면담을 통한 애로사항 및 건의내용 청취 등의 내용으로 안전관리 현황을 점검했다.

양 서장은 “기아자동차 공장뿐만 아니라 화재 발생 시 큰 피해가 우려되는 모든 대형 대상물에 대해 철저한 점검 및 관리를 함으로써 안전한 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr