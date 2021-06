◇ 2급 전보

▲시민안전실장 박향

◇ 3급 전보

▲복지건강국장 이달주 ▲종합건설본부장 직무대리 이정석 ▲북구 전출(부구청장 요원) 박상백

◇ 4급 전보

▲예산담당관 박갑수 ▲정보화담당관 김창영 ▲안전정책관 신동하 ▲비서실장 김대중 ▲교육청소년과장 송숙란 ▲기후환경정책과장 박재우 ▲자원순환과장 송진남 ▲물순환정책과장 송용수 ▲도시재생정책과장 손옥수 ▲도시경관과장 임동범 ▲토지정보과장 성인섭 ▲(군 공항) 이전사업과장 안주현 ▲교통정책과장 임찬혁 ▲대중교통과장 백정엽 ▲도로과장 이주성 ▲체육진흥과장 김선자 ▲투자유치과장 직무대리 김오숙 ▲용연정수사업소장 박남균 ▲동북수도사업소장 이종순 ▲서남광산수도사업소장 직무대리 최경화 ▲도시철도건설본부 공사부장 백남인 ▲서울본부장 직무대리 주상현 ▲광주경제자유구역청 사업지원부장 박상석 ▲동구 전출(부구청장 요원) 김성학 ▲농업기술센터소장 김시라

