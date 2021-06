[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 18일 오전 새롭고 지속적인 남북교류 활성화를 위해 남북경제문화협력재단과 업무협약식을 맺었다.

마포구는 남북 평화 시대의 중심 도시로 도약하고자 다양한 남북교류 협력 사업을 전개해 왔다.

