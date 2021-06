[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 지난 17일 소방공무원 대상 ‘마음건강 전문교육’을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 교육은 소방공무원의 불안감과 스트레스를 해소해 정신적 건강 유지에 도움을 주기 위해 마련됐다.

이종태 정신건강의학과 전문의를 강사로 초빙해 ▲정신건강관리 중요성 및 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 예방방법 ▲직무 스트레스 극복·관리방법 ▲우울증 등 각종 정신질환 예방·관리방법에 대해 교육했다.

이천택 서부소방서장은 “소방공무원은 직업의 특성상 우울증과 스트레스에 노출되기 쉽기다”며 “직원들이 임무를 수행하는 데 있어 정신적으로 힘든 일이 없도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

