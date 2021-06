강남열린대학 김경일 아주대 심리학교수 초청 명사특강 오픈

24일 청담평생학습관과 유튜브서 온·오프라인 동시 진행… 현장강의 참석자 모집

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 24일 김경일 아주대 교수 초청 ‘명사특강’을 시작으로 온·오프라인 ‘2021 강남열린대학 명사특강’을 4차례에 걸쳐 진행한다.

구는 코로나19 팬데믹 속 변화한 사회에서 더 나은 삶을 살기를 희망하는 구민과 함께 그 해법을 모색하기 위해 이번 명사특강을 마련했다.

이달 특강의 주제는 ‘적정한 삶이란 무엇인가’다. 오후 2시부터 90분간 청담평생학습관에서 진행되며 강남구청 공식 유튜브 채널로 실시간 생중계된다.

현장 방청을 원하는 구민은 교육지원과나 평생교육포털에서 신청하면 된다.

이어 7월22일에는 김지윤 좋은연애연구소 소장, 8월23일 김헌 서울대 인문학연구원 부교수, 9월29일에는 윤대현 서울대병원 강남센터 교수가 명사로 나선다.

한편, 강남열린대학은 누구나 시·공간 제약 없이 교육 콘텐츠를 공유할 수 있는 평생교육 플랫폼이다. 구는 앞서 ‘더강남’앱을 이용하는 구민 대상 강사 선호도 설문조사를 통해 각계각층 명사를 선정했다.

