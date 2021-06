유성훈 금천구청장, 공약이행 평가 전국에서 ‘최우수’

한국매니페스토 평가 등급 ‘SA’ 기준(총점 70점 이상) 상회하는 결과(87.3점)로 ‘최우수’ 등급 받아...전체 공약 69개 중 이행사항 ‘완료’ 51개, ‘정상추진’ 16개로 목표달성도 97.10%

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 한국매니페스토실천본부에서 실시한 민선 7기 전국 기초단체장 대상 공약이행평가에서 유성훈 금천구청장이 최우수 등급인 ‘SA’를 받아 공약을 가장 잘 이행하고 있는 기초단체장으로 선정됐다고 밝혔다.

한국매니페스토실천본부는 지난 2월부터 전국 기초단체장을 대상으로 2020년12월31일 기준 ▲공약이행완료분야 ▲목표달성분야 ▲주민소통분야 ▲웹소통 ▲일치도 등 5개 분야를 평가, 그 결과를 ‘SA’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ 5개 등급으로 분류, 공개했다.

한국매니페스토실천본부에서 발표한 평가결과를 보면 유성훈 금천구청장은 공약 이행완료 분야 73.91%(서울시 자치구 평균 69.98%), 목표달성 분야 97.10%(서울시 자치구 평균 95.26%), 주민소통 분야 ‘90점 이상’, 웹소통과 일치도 모두 ‘PASS’로 'SA' 기준인 총점 70점 이상은 물론 모든 분야에서 서울시 자치구 평균을 상회하는 평점을 얻었다.

2021년 평가 기준에 따라 유성훈 금천구청장은 전체 공약 69개 중 ‘완료’ 51개, ‘정상추진’ 16개로 주민과 약속을 성실히 지켜나가고 있다.

특히, 주민숙원 사업인 ‘신안산선 복선전철 건설사업’, ‘대형종합병원 건립 추진’, ‘공군부대 이전 및 개발계획 추진’, ‘금천구청 역사 시설개선사업’을 ‘3+1’ 핵심 현안으로 선정해 집중 관리한 결과 가시적 성과를 이뤄내고 있다.

그 외 자세한 공약 이행사항은 금천구청 홈페이지 매니페스토&공약사항 메뉴 안에서 확인할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “항상 주민과의 약속을 최우선으로 생각하며 구정을 이끌어 온 결과라고 생각한다”며 “앞으로 남은 임기동안에도 골목길 이곳저곳을 찾아가며 주민의 삶 속으로 더 가까이 다가가 주민 한분 한분의 목소리에 귀 기울이며 약속을 지켜나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr