[아시아경제 이동우 기자] 저비용항공사(LCC) 에어로케이는 5월 가정의 달을 기념해 '가족을 찾아서' 캠페인을 진행했다고 27일 밝혔다.

캠페인은 5월 한정으로 LGBT(성소수자) 커플, 다문화 가족, 싱글맘 가족, 반려동물을 키우는 1인 가족 등 어떤 형태 가족이든 항공권 1매(반려동물 무료탑승)를 추가 제공하는 이벤트다.

에어로케이항공 관계자는 "에어로케이는 젠더리스 유니폼을 선보이는 등 다양한 시도와 가능성을 모색하는 브랜드인 만큼 우리만의 철학으로 가족을 주제로 한 캠페인을 마련했다"고 말했다.

에어로케이는 패션 인플루언서 김나라와 작가 겸 뮤지션인 이랑 등 MZ세대 인물과 함께 캠페인 메시지를 전했다. '가족을 찾아서' 캠페인과 고객 대상 이벤트에 대한 에어로케이 인스타그램과 에어로케이 공식 웹사이트에서 확인 가능하다.

