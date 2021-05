[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

<신 임>

◇ 상임이사 △이규진

<전 보>

◇ 기획조정실장 △한윤식

◇ 인사부장 △최상철

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr