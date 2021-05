포천시, '공공기관 이전' 공모 3개 기관 '1차 심사 통과'

市, 도경제과학진흥원·주택도시공사·농수산진흥원 유치 신청

[아시아경제 라영철 기자] 경기 포천시는 "경기도 공공기관 3차 이전 공모 1차 심사를 모두 통과했다"고 4일 밝혔다.

이날 경기도가 발표한 1차 심사 통과 기관에는 포천시가 신청한 경기도경제과학진흥원, 경기주택도시공사, 경기도농수산진흥원 등 3곳이 모두 포함됐다.

이들 중에 경기도경제과학진흥원과 경기주택도시공사는 11개 지자체가, 경기도농수산진흥원은 6개 지자체가 치열한 경쟁을 벌인 기관이다.

앞서 시는 3개 공공기관 유치를 위해 호소문 발표와 범시민 서명 운동을 통해 22만 3653명을 동참케 하는 등 총력을 쏟았다.

박윤국 포천시장은 "15만 포천시민 모두가 경기도 공공기관 유치를 간절하게 바라고 있다"면서 "2차 심사를 내실 있게 준비해 3개 기관을 포천시에 유치할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 경기도는 1차 심사를 통과한 지역 주민을 대상으로 전화 자동응답시스템(ARS) 형식의 여론조사를 시행한 뒤 프레젠테이션 심사를 거쳐 이달 말 이전 지역을 확정할 예정이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr