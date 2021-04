[아시아경제 이민우 기자] 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 350 등락률 -0.75% 거래량 83,345 전일가 46,550 2021.04.29 10:42 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일할리우드 블록버스터에 올라타고…제이콘텐트리 날아오를까코로나에 죽쑤고 OTT 치이는 극장가 close 는 운영자금 확보를 위해 1000억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 29일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0.0%다.

