고흥군, 제12기 군민 혁신리더 양성대학 입학식 가져

지역의 미래를 이끌어갈 혁신리더 힘찬 출발

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 전날 30명의 신입생을 대상으로 제12기 고흥군민 혁신리더 양성대학입학식을 갖고 첫수업에 들어갔다고 9일 밝혔다.

이날 입학식은 코로나19의 확산 방지를 위해 발열체크, 손소독, 마스크 착용, 교육생 간 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수한 가운데 이뤄졌다.

올해 12기를 맞는 군민혁신리더양성대학은 리더로서의 역량을 키울 수 있는 리더십 마인드 함양, 마케팅 전략, 6차 산업 등 정기교육과 관내·외 현장교육 등으로 운영할 계획이다.

송귀근 군수는 “혁신리더 양성대학은 지역혁신을 주도할 리더를 양성하는 과정으로 이번 교육을 통해 개인의 창조적 리더십과 역량을 최대한 발휘해 고흥발전과 변화를 주도적으로 이끌어 나가는 핵심 주체가 되어줄 것”을 당부했다.

한편, 지난 2009년부터 운영해온 고흥군민혁신리더양성대학은 지난해 11기까지 총 388명의 졸업생을 배출해 고흥 발전과 혁신을 주도하는 중요한 역할을 하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr