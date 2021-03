[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세청은 30일 임재현 관세청장이 인천본부세관을 방문해 여행자 휴대물품 및 특송물품 통관현장을 둘러보고 현장직원들을 격려했다고 밝혔다. 이날 방문은 임 청장의 취임 후 첫 현장행보다. 임 청장(좌측 두 번째)이 특송물류센터에서 특송으로 반입된 위조물품을 살펴보고 있다. 관세청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr