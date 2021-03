서춘수 함양군수, 보궐선거 준비 만전 … 정치적 중립 당부

간부회의서 공무원 정치적 중립·투표율 제고 만전

엑스포 성공개최 등 현안업무 철저

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 간부회의에서 4월 7일 치러지는 보궐선거와 관련해 선거준비에 만전을 기하는 한편 공무원들의 철저한 정치적 중립을 당부했다.

군은 22일 오전 서 군수 주재로 간부회의를 열고 각 부서별 추진할 중요 현안사업에 대해 보고했다.

이날 서 군수는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 어려운 상황에서 치러지는 보궐선거에서 투표율이 저조하지 않도록 군민들의 적극적인 투표 참여를 독려할 수 있도록 해 달라”며 “철저한 준비를 통해 투표에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하는 한편 공무원은 정치적 중립을 지켜야 할 것”이라고 강조했다.

이어 “오늘 개장하는 농·임산물 간이경매장의 원활한 운영을 위해 무엇보다 농·임업인들의 참여가 중요한 만큼 적극적인 홍보가 필요하다”며 “앞으로 간이경매장은 산삼 경매 등 우리 지리산 함양의 농임산물 판매에 중요한 역할을 수행할 것으로 추진을 만전에 기해 달라”고 요청했다.

그 동안 영세한 품목이나 소규모로 재배하는 농산물들을 판로가 없거나 적정한 가격을 받지 못해 어려움이 있었으나 이번 농·임산물 간이경매장의 개장으로 인해 농·임업인들의 판로의 문제가 해결할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

이 외에도 함양사랑상품권 가맹점 확대, 개장을 앞둔 대봉산휴양밸리 홍보 만전, 산불예방, 국·도비 확보, 예산 조기집행, 인구늘리기, 엑스포 개최 준비 등 당면 현안업무 추진에도 철저를 기해줄 것을 요청했다.

서 군수는 “인근 지자체에서 지속적으로 코로나19가 확산되는 상황으로 긴장의 끈을 늦추지 말고 방역에 고삐를 쥐어야 할 때”라고 강조하고 “5인 이상 사적 모임 금지, 외출 자제 등 사회적 거리두기 1.5단계를 공무원부터 솔선수범해 철저하게 준수해 달라”라고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr