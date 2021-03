서대문구 'AI 기반 응급의료시스템 개발' 선도 지역 선정

정부 2019년부터 3개년에 걸쳐 진행하는 사업으로 현재까지 180억 원 투자... 인공지능(AI)과 5G 기술 활용한 지능형 응급의료정보체계로 응급환자 발생에서부터 구급차와 병원 응급실 이송까지 시간을 단축 구간별 골든타임 확보하고 환자 상태와 질환, 중증도에 따라 맞춤형 진단과 처치 서비스 제공

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 최근 정부가 시행한 ‘AI 기반 응급의료시스템 개발 사업’ 선도 지역 공모에서 대상 지자체로 선정됐다.

이 시스템은 인공지능(AI)과 5G 기술을 활용한 지능형 응급의료정보체계로, 응급환자 발생에서부터 구급차와 병원 응급실 이송까지의 시간을 단축해 구간별 골든타임을 확보, 환자 상태와 질환, 중증도에 따라 맞춤형 진단과 처치 서비스를 제공하게 된다.

정부가 2019년부터 3개년에 걸쳐 진행하는 사업으로 현재까지 180억 원을 투자했다.

이 시스템은 올해 실증 단계를 거쳐 시스템 고도화를 이루고 전국에 확산 보급될 예정이다.

서대문구는 경기도 고양시와 함께 이를 시범 운영하는 선도 지역 2곳 중 한 곳으로 선정됐다.

응모를 위해 서대문구가 대표 기관으로서 컨소시엄을 구성했다. 여기에는 서대문구와 함께 서울 서북 3구인 마포구와 은평구, 그리고 연세대세브란스병원과 동신병원, 은평청구성심병원, 서대문·마포·은평소방서가 참여했다.

‘AI기반 응급의료시스템’은 앞으로 119구급 현장과 응급의료기관 간 연계를 강화, 인공지능기반의 공공이송체계를 구축함으로 중증응급환자의 생존율을 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

문석진 서대문구청장은 “선도 지역 실증이 시스템 선진화의 결실로 이어져 응급의료서비스의 질과 신뢰도를 향상시킬 수 있게 되길 바란다”고 말했다.

