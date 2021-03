[아시아경제 유병돈 기자] KTis KTis 058860 | 코스피 증권정보 현재가 2,850 전일대비 35 등락률 +1.24% 거래량 473,362 전일가 2,815 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 테슬라와 글로벌 사업 본격화!! 제2의 지니뮤직 마지막입니다!KTis, 3분기 영업익 32억7100만원…전년비 18.6% 증가KTis, 1분기 영업익 65억원…전년대비 22% 증가 close 는 숭인빌딩을 부동산투자회사 자산관리 계열사 케이티에이엠씨(kt AMC Inc.)에 715억원에 양도하기로 결정했다고 12일 공시했다.

회사 측은 자산운용 효율성 강화 및 현금유동성 향상을 위한 결정이라고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr