산청군, 정월대보름 행사 전면 취소

코로나19 확산 방지…마을 단위 행사도 금지



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 올해 정월대보름 행사를 전면 취소한다고 24일 밝혔다.

군은 매년 한 해의 풍년과 군민의 안녕을 기원하기 위해 달집태우기와 지신밟기 등 세시풍속 행사를 개최해 왔다.

그러나 올해는 코로나19로부터 지역민의 안전을 지키기 위해 행사 전면 취소를 결정했다. 군이나 읍면 주관 행사뿐 아니라 마을 단위 소규모 행사도 금지하는 등 방역에 힘쓸 예정이다.

이 같은 조치는 소규모 집단 감염이 지속되는 상황에서, 많은 인원이 같은 시간대에 모이는 행사는 개최하지 않는 것이 맞는다는 판단에서다.

군 관계자는 “사회적 거리두기가 1.5단계로 완화돼 100명 미만 인원 제한 시 행사를 열 수 있음에도 불구하고 군민의 건강과 안전을 위해 행사 취소를 결정하게 됐다”며 지역주민들의 이해를 구했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr