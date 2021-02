코로나19 여파…전국 중대형 상가 투자 수익률 역대 최저

[아시아경제 임온유 기자] 코로나19 확산으로 전국 중대형 상가의 투자 수익률이 지난해 역대 최저치를 기록했다.

16일 상가정보연구소에 따르면 지난해 전국 중대형 상가 투자 수익률은 평균 5.10%를 기록했다.

이는 2002년 통계 집계가 시작된 이래 가장 낮은 수치다. 과거 중대형 상가 투자 수익률이 5%대를 기록한 것은 2009년(5.19%), 2012년(5.25%), 2013년(5.32%) 등 세 차례밖에 없었다.

중대형 상가 투자 수익률은 2018년 6.91%, 2019년 6.29%에 이어 2년 연속으로 하락했다.

지난해 전국에서 중대형 상가 투자 수익률이 가장 낮은 지역은 제주(1.58%)였으며 ▲경남(2.85%) ▲울산(3.40%) ▲경북(3.79%) ▲충남(4.14%) 등이 뒤를 이었다.

투자 수익률 높은 지역은 ▲서울(6.06%) ▲경기(5.87%) ▲대전(5.53%) ▲광주(5.42%) ▲부산(5.34%) ▲전남(5.23%) 등의 순이었다.

전년 대비 투자 수익률이 많이 떨어진 지역은 ▲인천(-2.71%포인트) ▲서울(-1.84%포인트) ▲경기(-1.64%포인트) 등으로, 지난해 수도권 상가 시장이 코로나19의 직격탄을 맞은 것으로 분석됐다.

조현택 상가정보연구소 연구원은 "지난해 확산한 코로나19로 상가 시장은 공실률이 증가하며 수익률이 하락하는 모습을 보였다"고 말했다.

