[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 설 명절을 맞아 요양병원을 방문해 마음을 나누는 시간을 가졌다.

9일 전남소방본부에 따르면 이날 마 본부장은 장흥노인전문요양원을 방문해 정성이 담긴 위문품을 전달했다.

이번 위문은 사회적 거리두기 및 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 최소인원만으로만 진행, 시설 내 출입이 통제된 상황에 따라 복지타운 앞 광장에서 진행됐다.

마 본부장은 “추운 날씨지만 마음은 어느 때보다 따뜻해지는 하루였다”며 “사회복지시설에 계신분들이 소외감을 느끼지 않고 따뜻한 명절을 보내는데 우리 전남소방이 조금이나마 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr