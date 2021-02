대구시, '동물 학대' 가창면 동물원 수사 의뢰 … 청와대 청원 4만 넘어

작년 11월부터 휴원 동물원 5종 13마리 방치

비글구조네트워크, 문제 제기 이후 논란 확대

사료·식수 없는 배설물 범벅 충격 사육장 소개돼

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 동물 학대 논란을 빚고 달성군 가창면 동물원과 관련, 대구시가 경찰에 수사를 의뢰하는 한편 해당 동물원에 있는 동물들을 다른 시설로 이전해 관리하기로 했다.

7일 대구시에 따르면 동물 가운데 염소·양 등을 설을 전후해 다른 시설로 옮기고 즉시 이전이 어려운 낙타나 일본원숭이 등은 관계기관과 협의해 이른 시일 내 이전 조치키로 했다.

이 동물원은 코로나19에 따른 경영악화로 지난해 11월부터 휴원 중이다. 동물원에 있던 동물 대부분은 다른 시설로 옮겨졌지만, 아직 5종 13마리가 남아있는 것으로 파악됐다.

이 시설에서는 전기와 수도가 끊어진 상태에서, 원숭이 사육장에 고드름이 어는 등 동물들이 혹한에 무방비로 노출된 모습 등이 동물보호단체 비글구조네트워크(비구협)에 의해 공개돼 '동물 학대' 논란이 일었다.

비구협 측은 이들 제보자 가족이 수개월 동안 산 중턱에 있는 동물들에게 물을 공급하기 위해 식수를 나르고 사료와 과일 상자 등을 옮기며 방치된 동물들을 돌봐왔다고 전했다.

이와 관련 해당 업체는 "코로나19로 어려움을 겪기는 하지만 학대를 하거나 관리를 소홀히 한 것은 아니다"고 해명했다.

한편, 이와 관련해 3일 청와대 국민청원 게시판에는 "동물원 관리를 제대로 하지 않아 동물들이 죽어간다. 관계자들은 이를 무시하고 있다. 아무 잘못 없는 동물들을 도와달라"라는 내용의 청원 글이 게시됐다.

이 청원은 7일 오전 현재 청원 인원이 4만명을 넘어섰다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr